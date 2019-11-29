Португалия упрочила отрыв от России в таблицы коэффициентов УЕФА Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА по окончании матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В обновленной версии списка португальцы оторвались на 2,033 балла.

Напомним, в матчах Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла со счетом 2:0 «РБ Лейпциг», а «Зенит» одолел «Лион» (2:0). В другом матче «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2).

В Лиге Европы «Краснодар» переиграл «Базель» (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1). Что касается португальцев, то лиссабонский «Спортинг» разгромил «ПСВ» (4:0), «Порту» одолел «Янг Бойз» (2:1), «Брага» поделила очки с «Вулверхэмптоном» (3:3), а «Витория Гимарайнш» сыграла вничью со «Стандартом» (1:1).

Таблица коэффициентов УЕФА

Версия от 29 ноября

1. Испания – 93,426

2. Англия – 82,033

3. Германия – 65,355

4. Италия – 63,367

5. Франция – 53,582

6. Португалия – 47,249

7. Россия – 45,216