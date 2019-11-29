Тонни де Вильена: Нужно забыть о «Безеле» и думать о «Хетафе» «Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы со счетом 1:0.

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Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал игру своей команды против «Базеля» в Лиге Европы.

«Используй мы свои моменты в первой половине, игра сложилась бы легче. Не получилось, поэтому нервозность ощущалась до финального свистка. Мы очень сильно хотели выиграть, поэтому сражались за каждый мяч. Сейчас нужно забыть встречу с «Базелем» и усердно готовиться к «Хетафе». Нам нужно будет показать свой лучший футбол. Думаю, выйти из группы для нас реальная задача», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, после пяти туров в турнирной таблице группы С лидирует швейцарский «Базель» с десятью очками.

Следом расположились «Хетафе» и «Краснодар». У обеих команд по девять очков, но испанцы находятся выше по результатам личных встреч.

В последнем туре «Хетафе» на своем поле примет «Краснодар».

Встреча состоится 12 декабря.