Кристиан Бистрович: Команда оставила на поле все силы ЦСКА дома не сумел обыграть болгарский «Лудогорец» (2:2).

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Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал игру команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

«Команда оставила на поле все силы. Очень хотелось забить больше одного мяча, много моментов создали. С первых минут шли в атаку, но добились только ничьей, - цитирует футболиста News.ru. - Мы рисковали впереди, а соперник старался ловить нас на контратаках. И один гол им удалось нам забить».

Также полузащитник поделился настроением перед последним матчем против «Эспаньола»: «В ЦСКА собрано очень много молодых игроков, для нас каждая встреча в еврокубках - это большой опыт. Думаю, что мы приедем в гости к «Эспаньолу» с настроем только на победу».

Напомним, перед последним туром столичные армейцы занимают последнее место в своей группе с двумя набранными очками.

В заключительном матче ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», но даже победа в этой игре не поможет красно-синим подняться выше в турнирной таблице.

Матч «Эспаньол» - ЦСКА состоится 12 декабря.