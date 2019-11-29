Александр Бубнов: Потеря Ари перед матчем с «Хетафе» будет болезненной «Краснодар» продолжает борьбу за выход из группы в Лиге Европы.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Краснодара» над «Базелем» (1:0).

«Первый тайм «быки» провели качественнее, чем второй, создав немало хороших моментов. После перерыва «Краснодар» уже не демонстрировал такого уровня, но сумел победить за счет индивидуального мастерства Ари. Считаю, что хозяева должны были побеждать крупнее», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в последнем туре, когда «Хетафе» дома примет «Краснодар».

«Считаю потерю Ари перед решающим матчем с «Хетафе» болезненной. С другой стороны, в атаке выбор у «Краснодара» есть - Берг, Вандерсон, Игнатьев. Для молодежи это будет неплохой экзамен, хотя шансов выйти в плей-офф откровенно мало. По прошедшему матчу было заметно, что многие игроки «Краснодара» пребывают не в лучшей форме»,- сказал Бубнов.

Перед последним туром «Базель» гарантировал себе одно из двух первых мест в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. В активе швейцарцев десять очков.

Вторую путевку в плей-офф разыграют в очном противостоянии «Хетафе» и «Краснодар». У обеих команд по 9 очков, но испанцы находятся выше за счет результатов личных встреч.

Игра «Хетафе» - «Краснодар» состоится 12 декабря.