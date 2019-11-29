«Арсенал» может уволить Эмери Контракт испанца рассчитан до 2021 года.

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Руководство лондонского «Арсенала» задумалось об увольнении главного тренера команды Унаи Эмери.

Как сообщает Sky Sports, 29 ноября пройдет экстренное совещание боссов клуба, на котором может быть решена судьба наставника.

Канониры не могут победить уже семь матчей подряд.

В пятом туре группового этапа Лиги Европы лондонцы дома уступили «Айнтрахту» 1:2.

В чемпионате Англии «Арсенал» занимает восьмое место, имея в активе 18 очков.