В 18-м туре РПЛ VAR будет работать сразу на трех матчах Система применяется в чемпионате России с этого сезона.

Загрузка...

В ближайшие выходные система VAR впервые будет использоваться сразу на трех матчах РПЛ, об этом заявил Леонид Калошин, глава проекта по внедрению технологии в России .

«В среду Сергей Иванов получил лицензию Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве судьи, а Владислав Безбородов и Евгений Турбин - в качестве помощников видеоассистента, - сказал Калошин ТАСС. - Теперь мы можем использовать их в соответствующих ролях уже на матчах 18-го тура Российской премьер-лиги».

Система VAR работает в чемпионате России с начала сезона 2019/20.

Начиная с пятого тура, технология применяется в двух из восьми матчах каждого тура.

В 18-м туре VAR будет работать на играх »Сочи» - «Оренбург» и «Зенит» - «Спартак», которые состоятся 1 декабря, и Краснодар» - «Тамбов» - 2 декабря.