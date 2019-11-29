Валерий Газзаев: Общее выступление в Европе – крайне неудачное и неубедительное Лишь «Краснодар» и «Зенит» сохранили шансы на выход в плей-офф.

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал выступления российских клубов на европейских турнирах.

– Общее выступление на европейской арене крайне неудачное и неубедительное. Потому что уровень футбола в нашей стране оценивается по выступлениям национальной сборной, а также по результатам клубов на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому здесь крайне неубедительно выступили, за исключением «Зенита» и «Краснодара». Остальные клубы вылетели, для качества и рейтинга нашего футбола это крайне неудовлетворительно и печально, – цитирует Газзаева ТАСС.

Напомним, что за тур до конца ЦСКА и «Локомотив» лишились шансов на выход в плей-офф еврокубков. Что касается краснодарского и питерского клубов, то в своих группах они находятся на третьем и втором местах соответственно.

В решающей встрече Лиги Европы «Краснодар» встретится с «Хетафе», где российском команде нужна только победа. «Зенит» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов отправится в Лиссабон к местной «Бенфике» – подопечным Сергея Семака будет достаточно ничейного результата, если в параллельной встрече «Лион» не сможет дома обыграть «Лейпциг».