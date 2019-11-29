Александр Головин: Наши парни хотят играть в Европе - Советский спорт
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29 ноября 2019 16:08ФутболКорегин Владислав

Александр Головин: Наши парни хотят играть в Европе

Игрок высказался на тему возможных трансферов российских футболистов в иностранные чемпионаты.

23-летний полузащитник «Монако» Александр Головин во время предматчевой пресс-конференции 15-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» сказал, что в ближайшем будущем надеется увидеть больше российских футболистов в сильнейших европейских лигах.

– Я хотел, чтобы как можно больше российских футболистов играло в Европе, в сильных чемпионатах. Это был бы большой плюс для нашего футбола и сборной России. Знаю точно, что наши парни хотят играть в Европе, но не всегда есть вариант куда пойти, – сказал Головин журналистам.

Напомним, что Монако находится на 14-м месте Лиги 1, набрав 18 очков. В домашних стенах команда примет лидера чемпионата «ПСЖ». Парижане опережают ближайшего преследователя – «Марсель» – на 8 очков.

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