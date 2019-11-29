Фабиньо не сможет помочь «Ливерпулю» до Нового года В сезоне 2019/2020 он сыграл 19 матчей в составе английской команды.

«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о том, что 26-летний бразилец Фабиньо пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.

Полузащитник получил повреждение связок голеностопного сустава во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Игрок был заменен на 19-й минуте первого тайма. Проведенное обследование показало, что футболист выбыл из строя, как минимум, до Нового года.

Отметим, что бразилец начнет реабилитационную программу с медицинской командой английского клуба в Мелвуде, как только он восстановит свою физическую форму.

В нынешнем сезоне Фабиньо принял участие в 19 матчах «Ливерпуля», забив один мяч и отметившись двумя голевыми передачами.

На данный момент, подопечный Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, имея в своем активе 37 очков в 13 сыгранных турах.