Фабиньо не сможет помочь «Ливерпулю» до Нового года

«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о том, что 26-летний бразилец Фабиньо пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.
Полузащитник получил повреждение связок голеностопного сустава во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Игрок был заменен на 19-й минуте первого тайма. Проведенное обследование показало, что футболист выбыл из строя, как минимум, до Нового года.
Отметим, что бразилец начнет реабилитационную программу с медицинской командой английского клуба в Мелвуде, как только он восстановит свою физическую форму.
В нынешнем сезоне Фабиньо принял участие в 19 матчах «Ливерпуля», забив один мяч и отметившись двумя голевыми передачами.
На данный момент, подопечный Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, имея в своем активе 37 очков в 13 сыгранных турах.
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