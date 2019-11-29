Фабиньо не сможет помочь «Ливерпулю» до Нового года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 ноября 2019 16:32ФутболКорегин Владислав

Фабиньо не сможет помочь «Ливерпулю» до Нового года

В сезоне 2019/2020 он сыграл 19 матчей в составе английской команды.

«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о том, что 26-летний бразилец Фабиньо пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.

Полузащитник получил повреждение связок голеностопного сустава во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1). Игрок был заменен на 19-й минуте первого тайма. Проведенное обследование показало, что футболист выбыл из строя, как минимум, до Нового года.

Отметим, что бразилец начнет реабилитационную программу с медицинской командой английского клуба в Мелвуде, как только он восстановит свою физическую форму.

В нынешнем сезоне Фабиньо принял участие в 19 матчах «Ливерпуля», забив один мяч и отметившись двумя голевыми передачами.

На данный момент, подопечный Юргена Клоппа лидируют в АПЛ, имея в своем активе 37 очков в 13 сыгранных турах.

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве Вице-президент НХЛ Билл Дэйли обнадежил: в ближайших сезонах «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в Москве матч регулярного чемпионата НХЛ. Эта идея плоха, и вот почему. 27.11.2019 08:30 Хоккей Иванов Сергей
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
«Я ехал мимо, а он тыкал в меня клюшкой». Провокации ярославцев не сработали Московское «Динамо» победило «Локомотив». 26.11.2019 23:00 Хоккей Кузютина Елена
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Гусев рвет и мечет, «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:06 Хоккей Трофименко Кирилл
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:32 Футбол Фабиньо не сможет помочь «Ливерпулю» до Нового года
16:08 Футбол Александр Головин: Наши парни хотят играть в Европе
15:58 Футбол Александр Медведев: Рассчитываем, что Малком присоединится к «Зениту» на сборе в Катаре
15:51 Хоккей Гарипов расторг контракт с «Ак Барсом»
15:42 Футбол Антон Миранчук: Мы с братом готовы играть в разных клубах
15:23 Биатлон Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной
15:15 Футбол Доменико Тедеско: Шюррле находится в отличной форме
15:08 Олимпиада НТВ: Родченков продолжал заходить в систему LIMS после бегства из России
14:52 Бокс Александр Емельяненко о борьбе с алкоголизмом: Человека не исправишь
14:37 Футбол Сергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне
14:31 Футбол Валерий Газзаев: Общее выступление в Европе – крайне неудачное и неубедительное
14:13 Футбол Головин готов сыграть с «ПСЖ»
14:06 Футбол Андрей Каряка: Сезон-2004 всегда приятно вспомнить
13:55 Биатлон Дмитрий Губерниев: Ничего хорошего ждать не стоит
13:44 Бокс Емельяненко: Кокляев? Не смешите меня. Если он поднимется на ринг – это уже успех
13:40 Футбол Эмери уволен из «Арсенала»
13:33 Лыжный спорт FIS дисквалифицировала Полторанина на четыре года за допинг
13:21 Футбол Стивен Джеррард: Ван Дейк заслужил «Золотой мяч»
13:18 ММА Серроне изобразил Макгрегора в виде бутылки с алкоголем
13:07 Формула-1 Сироткин может выступить на Гран-при Абу-Даби
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array