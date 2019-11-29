Юнгберг хочет вернуть улыбки болельщиков «Арсенала» Швед стал главным тренером Арсенала после увольнения Унаи Эмери.

Временно исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг обратился к фанатам клуба.

– Как бы долго я ни руководил «Арсеналом», я сделаю все, чтобы вернуть улыбки на лица болельщиков. Нам предстоит несколько напряженных недель, и команде нужна ваша поддержка. Приступаем к работе! – написал Юнгберг в своем твиттере.

Сегодня 42-летний специалист возглавил «канониров» после того, как уволили Унаи Эмери. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

Напомним, что с 1998 по 2007 годы швед выступал за «Арсенал». Он принял участие в 326 матчах команды, забив 71 гол и отдав 36 результативных передач. Под руководством Арсена Венгера он дважды становился чемпионом Англии (в 2002 и 2004 годах). Также он признавался футболистом года в Швеции (2002, 2006).

На данный момент, «Арсенал» занимает восьмую позицию в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.