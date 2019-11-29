«Сочувствую Эмери». Роджерс опроверг слухи о своем уходе в «Арсенал» Главный тренер «Лестера» считается одним из главных претендентов на пост главного тренера «Арсенала», который оказался свободным после увольнения Унаи Эмери.

Загрузка...

- Всегда есть разочарование, когда тренер теряет свою работу. Унаи смог проявить себя на протяжении этих лет. Я сочувствую ему.

«Арсенал» - фантастический клуб. Один из великих в этой стране. Если руководство клуба решило уволить Эмери, я уверен, что у них есть идеи, кого пригласить на его место.

Естественно, что после увольнения появляются различные слухи. Всегда появляется несколько имен. Но мои отношения с руководством, болельщиками и игроками «Лестера» очень крепки. Мы считаем, что находимся здесь в начале чего-то захватывающего, - цитирует Роджерса Goal.com.

Напомним, что утром «Арсенал» объявил об отставке Эмери с поста главного тренера лондонского клуба. 48-летний испанец возглавил английскую команду в начале прошлого сезона, сменив на посту Арсена Венгера. Под его руководством «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и дошла в финала Лиги Европы, где уступила «Челси» (1:4).