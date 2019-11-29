Погба должен восстановиться к матчу с «Тоттенхэмом» Француз пропустил два месяца из-за травмы голеностопа.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в послематчевой пресс-конференции 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Астаны» (1:2) отметил, что полузащитник команды Поль Погба вернется после травмы в игре с «Тоттенхэмом», которая состоится 4 декабря.

– Поль усердно работает над тем, чтобы вернуться. Никто не может сомневаться в его профессионализме и его желании играть в футбол. Он один из лучших полузащитников в мире. Его возвращение будет как подписание нового игрока прежде, чем откроется трансферное окно, – цитирует Сульшера официальный сайт манчестерского клуба.

Напомним, что 26-летний француз пропустил уже два месяца из-за повреждения голеностопа. В этом сезоне Погба провел 5 матчей в АПЛ и отдал две результативные передачи.

После 13 туров «Манчестер Юнайтед» занимает девятую строчку в турнирной таблице.