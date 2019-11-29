Украинец Пятов попал в символическую сборную квалификации Евро-2020 В составе – игроки девяти сборных.

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Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте опубликовало символическую сборную отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. При выборе футболист использовался рейтинг FedEx Performance Zone, учитывающий только результаты отборочного цикла. При равной статистике предпочтение отдавалось игрокам, сыгравшим меньшее количество матчей.

Итак, сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Пятов (Украина);

Защитники: Серхио Рамос (Испания), Мерих Демираль (Турция), Рагнар Сигурдссон (Исландия);

Полузащитники: Иоаннис Кусулос (Кипр), Бернарду Силва (Португалия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Эран Захави (Израиль);

Нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Гарри Кейн (Англия), Мемфис Депай (Нидерланды).