«Славия» призвала Лукаку принести извинения болельщикам команды Пражская «Славия» призвала нападающего «Интера» Ромелу Лукаку принести извинения клубу.

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«Мы полностью отвергаем любые обвинения в скандирование всем стадионом расистских оскорблений. Мы вновь проанализировали доступные кадры встречи, и ничто не подтвердило обвинения Лукаку. Так же как мы извинились за поведение болельщиков, было бы уместно и Лукаку принести извинения за свои слова», - говорится в сообщении пресс-службы чешского клуба, опубликованном в Twitter.

Ранее бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку после победы итальянской команды в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов над «Славией» (3:1) обвинил болельщиков чешской команды в расизме. «УЕФА теперь есть чем заняться ... весь стадион скандировал это, когда Лаутаро забил первый гол», - заявил форвард после встречи.