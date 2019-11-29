Видаль может уйти из «Барселоны» уже зимой Полузащитник перешел в каталонский клуб из «Баварии» летом 2018 года за 18 миллионов евро.

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Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в интервью каталонскому телеканалу TV3 сообщил, что не доволен своим положением в клубе клубным уровнем в футболе. Отсутствие достаточного игрового времени может вынудить футболиста перейти в другую команду уже в зимнее трансферное окно.

– Мне было хотелось остаться в команде. Но я должен быть объективным и жить сегодняшним днем. Если к декабрю либо к концу сезона я не буду чувствовать себя важным, мне придется найти решение и искать новый клуб, где я буду важным, – сказал Видаль.

Напомним, что Видаль перешел в «Барселону» в 2018 году за 18 миллионов евро из мюнхенской «Баварии». Контракт 32-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года.

Одним из претендентов, заинтересованных в приглашении Видаля, является миланский «Интер» и лично главный тренер команды Антонио Конте – работая вместе в «Ювентусе», они трижды становились чемпионами Италии (с 2012 по 2014 годы).

В этом сезоне чилиец не является игроком стартового состава, проведя на поле всего 498 минут, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.