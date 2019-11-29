«Витесс» под руководством Слуцкого проиграл «Херенвену», потерпев пятое поражение кряду Футболисты «Херенвена» одержали волевую победу над «Витессом» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Голландии со счетом 3:2.

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В составе хозяев поля голами отметились Хишам Файк (42-я минута), Митчелл ван Берген (63) и Йенс Одгор (69). У гостей отличились Тим Матавж (8) и Брайан Линссен (21).

После этой игры «Витесс» с 23 очками опустился на шестое место в турнирной таблице Эредивизии, а «Херенвен», набрав 24 очка, поднялся на четвертую строчку.

В следующем туре «Витесс» на своем поле сыграет против «Фейеноорда», а «Херенвен» в гостях встретится с «Валвейком».