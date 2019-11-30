Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист возглавлял «Витесс» с июля 2018 года.

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Как сообщает Voetbal International, сразу после поражения в матче 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:3) Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды из Арнема.

Напомним, что «Витесс» очень удачно стартовал в чемпионате Голландии сезона-2019/20. В первых десяти турах команда из Арнема набрала 23 очка, что является лучшим показателем в истории клуба.

Однако в последних пяти встречах чемпионата команда Слуцкого потерпела пять поражений. На текущий момент «Витесс», имея в своем активе 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизии, но к концу тура может опуститься на десятую строчку.

Добавим, что под руководством Слуцкого «Витесс» провел 62 встречи, в которых команда одержала 27 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.