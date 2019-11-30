Технический директор «Витесса»: Руководство клуба обдумывает сложившуюся ситуацию Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах – об отставке Леонида Слуцкого.

- После поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий дал понять, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба обдумывает сложившуюся ситуацию, чтобы найти решение как можно быстрее, - приводит слова функционера пресс-служба «Витесса» в Twitter.

Напомним, что сразу после поражения в матче 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:3), которое стало для «Витесса» пятым кряду, Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды из Арнема.

Добавим, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с июля 2018 года. Под руководством российского специалиста «Витесс» провел 62 встречи, в которых команда одержала 27 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.