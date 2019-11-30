Леонид Слуцкий: Первый раз в карьере я проиграл пять матчей подряд - Советский спорт
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30 ноября 2019 01:28Футбол

Леонид Слуцкий: Первый раз в карьере я проиграл пять матчей подряд

Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал, почему подал в отставку с поста главного тренера «Витесса».

- Это первый раз в моей карьере, когда я проиграл пять матчей подряд. Я пытался изменить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я не могу просто думать о себе. Необходимо также беспокоиться о клубе, болельщиках и ​​игроках команды. Если я не могу изменить сложившуюся ситуацию, возможно сможет кто-то другой.

Это не конец сезона для «Витесса», клуб все еще может побороться за место в плей-офф. Я буду скучать по Нидерландам, и болельщикам команды тоже. Нидерланды - в моем сердце, я прекрасно провел здесь время, это был отличный опыт, - приводит слова Слуцкого Voetbal International.

Напомним, что сразу после поражения в матче 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:3), которое стало для команды из Арнема пятым подряд, Слуцкий подал в отставку со своего поста.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с июля 2018 года. Под руководством российского специалиста «Витесс» провел 62 встречи, в которых команда одержала 27 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

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