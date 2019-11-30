«Голландия всегда будет в моем сердце». Слуцкий попрощался с «Витессом» Специалист подал в отставку после поражения от «Херенвена» (2:3).

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«Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в команде. Тех, кто меня любил и тех, кто меня ненавидел. В большинстве случаев футбол - это чистые эмоции и веселье, но иногда футбол - это боль. И острые решения. Одно из них я принял сегодня!

Для меня было огромным удовольствием являться частью голландского футбола, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будет в моем сердце.

Спасибо, и мы остаемся на связи» - написал Слуцкий в своем Instagram.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с июля 2018 года. Под руководством российского специалиста «Витесс» провел 62 встречи, в которых команда одержала 27 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.