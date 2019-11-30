Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе» Команду может снова возглавить Стюринг.

Голландец Эдвард Стюринг может снова стать главным тренером «Витесса» в случае отставки российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает Omroep Gelderland.

56-летний Стюринг возглавлял «Витесс» с 2001 по 2002 и с 2003 по 2006 годы. При этом в 2014 году он вернулся в структуру клуба и в конце сезона-2017/2018 был исполняющим обязанности главного тренера.

В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб Слуцкого, а в июле был переведен на должность скаута.

Напомним, в пятницу Слуцкий попрощался с болельщиками «Витесса» после поражения от «Херевена» (2:3), которое стало для команды пятым подряд. При этом официально клуб не объявлял об отставке российского тренера.