Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»

Помощники 48-летнего специалиста Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покидают голландский клуб.
«Я глубоко сожалею о том, что Слуцкий не смог изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал решение клуба технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах.
«Витесс» благодарит Слуцкого, Яровинского, Василия и Алексея Березуцких за их безудержную преданность клубу и желает им всего наилучшего», – говорится в сообщении пресс-службы команды.
Напомним, что сразу после поражения в матче 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:3), которое стало для «Витесса» пятым кряду, Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды из Арнема.
Добавим, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с июля 2018 года. Под руководством российского специалиста «Витесс» провел 62 встречи, в которых команда одержала 27 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.
Leonid Slutskiy legt zijn functie als hoofdtrainer per direct neer. Ook assistent-trainers Oleg Yarovinskiy, Vasily Berezutskiy en Alexey Berezutskiy vertrekken bij Vitesse— Vitesse (@MijnVitesse) November 30, 2019
De club beraadt zich de komende dagen over de invulling van de staf https://t.co/3mxWSxkkTV#Vitesse pic.twitter.com/VziYEUk7eY