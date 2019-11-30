Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса» - Советский спорт
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30 ноября 2019 16:33Футбол

Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»

«Витесс» принял отставку российского тренера Леонида Слуцкого.

Помощники 48-летнего специалиста Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покидают голландский клуб.

«Я глубоко сожалею о том, что Слуцкий не смог изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», прокомментировал решение клуба технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах.

«Витесс» благодарит Слуцкого, Яровинского, Василия и Алексея Березуцких за их безудержную преданность клубу и желает им всего наилучшего», говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, что сразу после поражения в матче 15-го тура чемпионата Голландии с «Херенвеном» (2:3), которое стало для «Витесса» пятым кряду, Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды из Арнема.

Добавим, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с июля 2018 года. Под руководством российского специалиста «Витесс» провел 62 встречи, в которых команда одержала 27 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

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