Джонджо Шелви: Сейчас я мог быть героем в Ливерпуле Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви прокомментировал ничью в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2).

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- Думаю, что мы заслужили очков в этой встрече. Мы показали, что у нас есть характер и немного духа.

Сейчас я мог быть героем в Ливерпуле. Но если серьезно, нам необходимо набрать столько очков, сколько сможем, мы должны продолжать подниматься в турнирной таблице, - приводит слова Шелви Goal.com.

Отметим, что на 88-й минуте Шелви мощным ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет в матче.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 29 очков и на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 16 очками занимает 12-е место.