Дубль Пашалича помог «Аталанте» разгромить в гостях «Брешию»

В составе команды из Бергамо голами отметились Марио Пашалич (26-я и 61-я минуты) и Йосип Иличич (90+2).

После этой игры «Аталанта» набрала 25 очков и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Брешия», имея в активе семь очков, занимает последнее место в чемпионате.

В следующем туре «Аталанта» на своем поле сыграет против «Вероны», а «Брешия» на выезде встретится со СПАЛом.