Антон Зиньковский: В матче с «Уфой» мы не должны были терять очки Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский – о поражении в матче 18-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).

– Даже ничья в таком матче – результат, от которого мы были бы расстроены. Но так получилось, что очков «Крылья» не набрали вообще. Все ребята расстроились. Терять очки мы не должны были, знали, как играет соперник. «Уфа» забила первой и «закрылась» в обороне. А мы свои моменты не реализовали, – приводит слова хавбека пресс-служба самарской команды.

Добавим, что «Крылья Советов» набрав после 18 туров 18 очков занимают 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре самарская команда на своем поле сыграет против «Урала».