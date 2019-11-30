Йоахим Лев: Мы в группе смерти

Немецкая национальная команда оказалась в Группе F в компании действующий чемпионов мира и Европы – команд Франции и Португалии.
«У нас группы смерти, – цитирует Лева официальный сайт УЕФА. – Матчи в Мюнхене станут фестивалями футбола. Ожидания очень высоки. Для нашей молодой команды это будет грандиозный вызов, но в то же время мы получим великолепную мотивацию. Такая вот награда за то, что выиграли свою группу.
Четвертым в этой команде окажется один из победителей мартовских плей-офф. Любой победитель плей-офф пути A кроме Румынии или победитель пути D, если в плей-офф пути А победит Румыния. В этом случае румыны выступят в группе C в качестве сохозяев Евро.
В полуфиналах пути A сыграют Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия. В пути D сразятся Грузия – Белоруссия и Северная Македония – Косово.
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