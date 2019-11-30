Оге Харейде: В Копенгагене будет фантастическая атмосфера Главный тренер сборной Дании уверен, что болельщики обязательно помогут его команде на Евро-2020.

В отличие от сборной России команда Дании все три своих матчах в группе B проведет дома. Начнет команда Оге Харейде матчем с финнами 13 июня, а потому норвежский тренер уделил особое внимание первому сопернику в своем комментарии.

«Мы хотели получить Финляндию, потому что мы уже играли с Уэльсом в Лиге наций и немного устали от матчей с британскими командами, – цитирует Харейде сайт УЕФА. – Первый крупный турнир – это всегда приятное волнение и для команды, и для болельщиков. Их ждет короткий перелет до Копенгагена. Думаю, первый матч получится очень интересным.

Датчане умеют веселиться. Если команда даст им повод для праздника, они порадуются. Датчане очень дружелюбные, они любят футбол, наслаждаются друг другом. Главное, что они будут болеть за команду, так что фантастическая атмосфера нам обеспечена».

Кроме датчан и финнов в группе B выступят бельгийцы и россияне. Матч Дания – Россия состоится 22 июня в Копенгагене в рамках последнего тура группового этапа. 13 и 17 июня россияне сыграют в Санкт-Петербурге с бельгийцами и финнами.

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