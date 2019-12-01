Голландский канал попрощался со Слуцким Российский тренер ушел в отставку с поста главного тренера «Витесса».

Голландский телеканал Fox Sports NL опубликовал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому.

«Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощаемся с дружелюбным русским», - говорится в сообщении телеканала в твиттере.

😢 | Einde tijdperk Leonid Slutskiy: afscheid van de grote vriendelijke Rus bij @MijnVitesse. pic.twitter.com/PKrp9q0xaM — FOX Sports (@FOXSportsnl) 30 ноября 2019 г.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.

После успешного начала сезона, команда в последних пяти матчах потерпела пять поражений, из-за чего российский специалист подал в отставку.

На сегодняшний момент «Витесс» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.