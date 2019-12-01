Почеттино заплатит «Тоттенхэму» 12,5 миллионов, если возглавит клуб АПЛ в этом сезоне Аргентинец был уволен из клуба 19 ноября.

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выплатит клубу 12,5 миллионов фунтов стерлингов, если до окончания нынешнего сезона возглавит клуб АПЛ. Об этом сообщает британское издание Sunday Express.

Дело в том, что президент команды Дэниэл Леви после того, как уволил аргентинского специалиста 19 ноября, заплатил ему и его штабу компенсацию в размере 20 миллионов фунтов. Однако в контракте прописано, что в случае подписания соглашения с другим английским клубом до лета, Почеттино придется вернуть ему большую часть этой суммы.

В услугах аргентинца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», занимающие в турнирной таблице 9-е и 11-е места соответственно. Также за ситуацией вокруг 47-летнего специалиста следит мюнхенская «Бавария», желающая предложить ему контракт следующим летом.

Напомним, что после увольнения Почеттино главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью, с которым команда победила в двух первых матчах АПЛ против «Вест Хэма» и «Борнмута» с одинаковым счетом – 3:2.