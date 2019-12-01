Почеттино заплатит «Тоттенхэму» 12,5 миллионов, если возглавит клуб АПЛ в этом сезоне - Советский спорт
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01 декабря 2019 13:57ФутболКорегин Владислав

Почеттино заплатит «Тоттенхэму» 12,5 миллионов, если возглавит клуб АПЛ в этом сезоне

Аргентинец был уволен из клуба 19 ноября.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выплатит клубу 12,5 миллионов фунтов стерлингов, если до окончания нынешнего сезона возглавит клуб АПЛ. Об этом сообщает британское издание Sunday Express.

Дело в том, что президент команды Дэниэл Леви после того, как уволил аргентинского специалиста 19 ноября, заплатил ему и его штабу компенсацию в размере 20 миллионов фунтов. Однако в контракте прописано, что в случае подписания соглашения с другим английским клубом до лета, Почеттино придется вернуть ему большую часть этой суммы.

В услугах аргентинца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», занимающие в турнирной таблице 9-е и 11-е места соответственно. Также за ситуацией вокруг 47-летнего специалиста следит мюнхенская «Бавария», желающая предложить ему контракт следующим летом.

Напомним, что после увольнения Почеттино главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью, с которым команда победила в двух первых матчах АПЛ против «Вест Хэма» и «Борнмута» с одинаковым счетом – 3:2.

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