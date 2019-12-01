Евгений Алдонин – об отставке Слуцкого: Он больше приобрел, чем потерял

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о возможном возвращении Леонида Слуцкого в Россию.
– Он обладает большим чемпионским опытом, работал в сборной, поэтому его возвращение нужно российскому футболу. Вопрос – где, но думаю, в ближайшее время мы об этом узнаем, нужно понимать амбиции потенциального клуба. Европейский опыт он приобрёл, языкового барьера у него не существует, в целом, он больше приобрёл, чем потерял. У «Витесса» был нестабилен результат, неудачная серия привела к увольнению. Для каждого тренера это нормальная ситуация, такое бывает, не может человека всегда преследовать успех, – цитирует Алдонина «РИА Новости».
Напомним, что после поражения в 15-м туре чемпионата Нидерландов от «Херенвена» (2:3), российский специалист покинул пост главного тренера команды.
Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. По итогам прошлого сезона его команда заняла пятое место в чемпионате и вышла в плей-офф за право выхода в Лигу Европы, но в решающей встрече уступила «Утрехту».
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