«Реал» был заинтересован в приглашении Моуринью Португальцу нужно было дождаться ухода Зинедина Зидана.

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Мадридский «Реал» предлагал новому главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью огромную сумму денег, чтобы он не возглавлял английский клуб, а дождался ухода Зинедина Зидана. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что руководство «сливочных» для португальца сумму в размере 12 миллионов фунтов стерлингов. Но Моуринью ответил отказом, когда узнал об интересе «Тоттенхэма».

The Sun добавляет, что в услугах 56-летнего тренера были заинтересованы такие клубы, как дортмундская «Боруссия», «Милан», «Лион» и китайский «Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший португальцу около 40 миллионов фунтов стерлингов за один сезон.

В первых трех матчах под руководство Моуринью «Тоттенхэм» одержал три победы – в чемпионате Англии против «Вест Хэма» (3:2) и «Борнмута» (3:2), а также в Лиге чемпионов – над «Олимпиакосом» (4:2).