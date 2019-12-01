У бывшего футболиста «Арсенала» умерла дочь Речь идет о 26-летнем нападающем «Бристоль Сити» Бенике Афобе.

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Беник Афобе объявил о том, что его двухлетняя дочь Амора неожиданно скончалась после тяжелой инфекции.

– С чрезвычайно тяжелым сердцем семья Афобе сегодня подтвердила разрушительную новость о том, что их первый ребенок, их любимая дочь Амора, скончалась поздно вечером в пятницу. Она была доставлена в больницу для лечения после неожиданно развившейся тяжелой инфекции. К сожалению, она тогда перенесла ряд серьезных осложнений и, несмотря на то, что врачи сделали абсолютно все, что могли, Амора умерла. Вся семья полностью опустошена, убита горем и просит уважать их частную жизнь в это невероятно трудное время, – цитирует заявление футболиста издание Mirror.

Напомним, что Афобе является воспитанником Арсенала, в составе которого он ни разу не появился на поле. Прошедшим летом он перешел на правах аренды из «Сток Сити» в «Бристоль Сити». В текущем сезоне Чемпионшипа форвард забил три мяча в шести проведенных матчах

Всего за карьеру он сыграл в 172 встречах и забил 59 голов.