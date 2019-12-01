«Уотфорд» во второй раз за сезон уволил своего главного тренера

Главный тренер Уотфорда Кике Санчес Флорес покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
– Кике – человек большой чести, и было видно, насколько сильно он хотел оказать положительное влияние на игру команды, но в конечном итоге неудачные результаты продиктовали наше решение, – сказал председатель и генеральный директор клуба Скотт Даксбери.
Также он отметил, что окажет необходимую поддержку команде, чтобы сделать предстоящие месяцы более успешными.
Отметим, что Флорес возглавил клуб в сентябре этого года после увольнения Хави Грасии.
На данный момент, «Уотфорд» занимает последнее место в таблице АПЛ. Под руководством Флорес клуб одержал две победы, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл.
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