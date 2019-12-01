«Уотфорд» во второй раз за сезон уволил своего главного тренера Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

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Главный тренер Уотфорда Кике Санчес Флорес покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

– Кике – человек большой чести, и было видно, насколько сильно он хотел оказать положительное влияние на игру команды, но в конечном итоге неудачные результаты продиктовали наше решение, – сказал председатель и генеральный директор клуба Скотт Даксбери.

Также он отметил, что окажет необходимую поддержку команде, чтобы сделать предстоящие месяцы более успешными.

Отметим, что Флорес возглавил клуб в сентябре этого года после увольнения Хави Грасии.

На данный момент, «Уотфорд» занимает последнее место в таблице АПЛ. Под руководством Флорес клуб одержал две победы, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл.