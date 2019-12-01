«Динамо» обыграло «Локомотив» в гостях, Филипп опять сделал дубль - Советский спорт
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01 декабря 2019 18:24ФутболШарафудинов Виктор

«Динамо» обыграло «Локомотив» в гостях, Филипп опять сделал дубль

Железнодорожники в РПЛ не могут выиграть дома три матча кряду.

Московское дерби «Локомотива» и «Динамо» завершилось со счетом 1:2.

У хозяев единственный гол на 38-й минуте забил с пенальти Алексей Миранчук. Оба динамовских гола на счету Максимилиана Филиппа. Немец отличился на 23-й минуте, замкнув прострел Сергея Паршивлюка, а на 49-й реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой Владислава Игнатьева. В предыдущем туре Филипп тоже сделал дубль, забив два пенальти в домашней игре против «Ростова» (2:1).

Из пяти последних матчей чемпионата команда Юрия Семина выиграла лишь один (в гостях у «Тамбова» в прошлом туре). Домашняя безвыигрышная серия «Локомотива» в РПЛ длится три матча.

У «Динамо» – третья победа кряду. После отставки Дмитрия Хохлова и назначения Кирилла Новикова бело-голубые еще ни разу не проиграли, добившись четырех побед и двух ничьих в шести матчах.

«Локомотив» остался на втором месте с 34 очками. «Динамо» поднялось на шестую позицию, набрав 24 очка.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Туле против «Арсенала» 6 декабря. В тот же день «Динамо» встретиться в гостях с «Зенитом».

Чемпионат России

18-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Миранчук, 38 (с пенальти) – Филипп, 23, 49 (с пенальти).

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Коломейцев (Эдер, 65), Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Хеведес, Смолов.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Ордец, Паршивлюк, Рауш, Мигел Кардозу (Н»Жье, 62), Нойштедтер, Юсупов, Рыков, Игбун (Шунич, 73), Филипп (Каборе, 89).

Предупреждения: Игнатьев, 48, Крыховяк, 75, Чорлука, 90+3 – Шунин, 90+3.

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