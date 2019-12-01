«Интер» обыграл СПАЛ и стал лидером серии А Победу в игре 14-го тура миланцам принес дубль Лаутаро Мартинеса.

«Интер» в Милане обыграл СПАЛ со счетом 2:1 и впервые с конца сентября возглавил турнирную таблицу серии А. Команда Антонио Конте лидировала в первых шести турах, но затем ее потеснил с вершины «Ювентус».

В игре против серединка Лаутаро Мартинес оформил дубль, отличившись на 16-й и 41-й минутах. Единственный гол гостей на 50-й забил Маттиа Валоти.

«Интер» набрал 37 очков и благодаря осечке «Ювентуса» в домашней игре против «Сассуоло» (2:2) вышел на первое место. У СПАЛ 9 очков и 19-е место.

В следующем туре 6 декабря миланцы на своем поле примут «Рому». СПАЛ 7 декабря сыграет дома с «Брешией».