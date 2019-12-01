Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии В 18-туре он забил свой десятый мяч.

Российский нападающий Николай Комличенко забил очередной гол за «Младу Болеслав» в матче 18-го тура чемпионата Чехии против «Теплице» (3:1). Николай отличился во втором тайме, забив третий мяч своей команды на 74-й минуте игры.

Таким образом, 24-летний форвард возглавил бомбардирскую гонку, забив свой десятый мяч в 14 сыгранных встречах. Второе место занимает бывший футболист «Ростова» Гелор Канга – на счету игрока пражской «Спарты» девять мячей. С ним вторую строчку делит 26-летний нападающий пльзеньской «Виктории» Михаэл Крменчик.

«Млада Болеслав» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Славии» на 13 очков.

Следующий тур команда сыграет 8 декабря против «Спарты».