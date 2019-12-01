Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 декабря 2019 19:23ФутболКорегин Владислав

Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии

В 18-туре он забил свой десятый мяч.

Российский нападающий Николай Комличенко забил очередной гол за «Младу Болеслав» в матче 18-го тура чемпионата Чехии против «Теплице» (3:1). Николай отличился во втором тайме, забив третий мяч своей команды на 74-й минуте игры.

Таким образом, 24-летний форвард возглавил бомбардирскую гонку, забив свой десятый мяч в 14 сыгранных встречах. Второе место занимает бывший футболист «Ростова» Гелор Канга – на счету игрока пражской «Спарты» девять мячей. С ним вторую строчку делит 26-летний нападающий пльзеньской «Виктории» Михаэл Крменчик.

«Млада Болеслав» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Славии» на 13 очков.

Следующий тур команда сыграет 8 декабря против «Спарты».

Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Алексей Егоров проведет бой с Арсеном Гуламиряном Егоров победил экс-претендента на титул чемпиона мира Кайоде Субботние бои Папина и Егорова отменены из-за травм
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA 41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину 40-летний Заб Джуда победил Ринкона
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Знакомьтесь, Аскаров! СКА выиграл у «Сочи» благодаря 17-летнему вратарю-дебютанту СКА продлил серию побед до семи матчей. Премьера в КХЛ вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова прошла на ура. 27.11.2019 22:45 Хоккей Трофименко Кирилл
Участники Евро-2020 узнали своих соперников В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы. 30.11.2019 21:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Новости
20:01 Хоккей «АК Барс» разгромил московское «Динамо»
19:54 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»
19:39 Биатлон Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
19:28 Футбол «Милан» в концовке вырвал победу у «Пармы», «Лацио» разгромил «Удинезе»
19:23 Футбол Комличенко – лидер гонки бомбардиров чемпионата Чехии
19:21 Футбол «Интер» обыграл СПАЛ и стал лидером серии А
19:11 Футбол «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» разделили очки, Хименес – самый продуктивный в АПЛ
19:06 ММА Нурмагомедов может сыграть роль в фильме Marvel
19:00 Футбол «Зенит» - «Спартак». Онлайн
18:59 Футбол «Арсенал» сыграл вничью в гостях у «Норвича»
18:50 Формула-1 Хэмилтон – победитель Гран-при Абу-Даби
18:42 Футбол «Атлетик» одолел «Гранаду»
18:24 Футбол «Динамо» обыграло «Локомотив» в гостях, Филипп опять сделал дубль
18:20 Футбол «Гуанчжоу Эвергранд» выиграл чемпионат Китая
17:56 Футбол «Зенит» и «Спартак» объявили составы
17:46 Футбол «Уотфорд» во второй раз за сезон уволил своего главного тренера
17:33 Фигурное катание Сотникова рассказала в соцсетях об отношениях с игроком «Локомотива»
17:16 Биатлон Елисеев стал третьим в спринте на первом этапе Кубка мира
17:09 Футбол «Ювентус» потерял очки в матче «Сассуоло»
16:39 Футбол «Севилья» дома обыграла «Леганес»
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array