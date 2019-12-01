«Зенит» обыграл «Спартак», Кутепов забил в свои ворота В центральном матче 18-го тура РПЛ все решил автогол Ильи Кутепова.

Матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 21-й минуте. Александр Максименко парировал удар головой Артема Дзюбы, но мяч попал в колено защитника красно-белых Ильи Кутепова и влетел в ворота.

С 50-й минуты «Зенит» играл вдесятером из-за того, что Магомед Оздоев получил второе предупреждение за то, что ударил локтем Джордана Ларссона.

У питерцев три победы подряд и шесть побед в семи последних турах. «Спартак» не смог забить во втором туре кряду. Ранее команда Доменико Тедеско сыграла вничью 0:0 в гостях у «Урала».

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка в 18 турах. «Спартак» идет восьмым с 22 очками.

В 19-м туре «Зенит» 6 декабря примет дома московское «Динамо». «Спартак» 8 декабря сыграет дома с «Ростовом».

Чемпионат России

18-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Кутепов, 21 (автогол).

«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дзюба, Азмун (Сутормин, 63), Дриусси (Мусаев, 90+3).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Мельгарехо, 46), Жиго, Джикия, Айртон (Шюррле, 54), Умяров, Крал (Ананидзе, 73), Зобнин, Бакаев, Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Оздоев, 15; Шатов, 28 – Бакаев, 29; Кутепов, 34; Умяров, 44; Крал, 67; Жиго, 75; Шюррле, 88.

Удаление: Оздоев; 50.