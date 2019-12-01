Игроки «Спартака» Мельгарехо и Ананидзе чуть не подрались в конце матча с «Зенитом» Инцидент произошел в конце игры против «Зенита»

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Двое спартаковцев Лоренцо Мельгарехо и Джанно Ананидзе устроили стычку в концовке матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В компенсированное время Мельгарехо что-то эмоционально высказал Ананидзе, после чего подошел вплотную к Джано, приставив голову к голове. В ответ грузин боднул парагвайца.

Ананидзе – воспитанник «Спартака» и выступает за главную команду клуба с 2009 года. Мельгарехо пришел в московский клуб в 2016 году из краснодарской «Кубани».