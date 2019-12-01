Тедеско не видел стычки Мельгарехо и Ананидзе

Доменико Тедеско отказался комментировать конфликтный эпизод между полузащитниками своей команды Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе в концовке матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».
«Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и исходя из этого примем меры», – цитирует главного тренера «Спартака» Чемпионат.com
В компенсированное время игроки московской команды начали выражать друг другу претензии на повышенных тонах, после этого сблизились и боднули друг друга головами.
Матч «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев. «Зенит» с набрав 42 очками, лидирует РПЛ. «Спартак» с 22 очками занимает 8-е место
В следующем туре 6 декабря «Зенит» примет московское «Динамо», а красно-белые 8 декабря сыграют дома с «Ростовом».
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