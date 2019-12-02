Александр Мостовой: Судья сломал игру «Зенит» обыграл «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака» и сборной России, поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

«Ничего нового мы не увидели в этой игре. Я считаю, Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева, этот эпизод не тянул на предупреждение. После удаления все изменилось. До этого «Зенит» уверенно лидировал и имел преимущество, вел дело к победе, но в начале второго тайма питерцам пришлось перестроиться и больше думать об обороне. А «Спартак», даже играя в большинстве, так ничего и не придумал», - приводит слова Мостового Russfootball.info.

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл столичный «Спартак» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил защитник красно-белых Илья Кутепов, поразивший свои ворота на 21-й минуте.

С 49-й минуты хозяева играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален полузащитник Магомед Оздоев.

После этой победы «Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка, и отрыв от столичного «Локомотива» составляет уже 8 очков.

«Спартак» опустился на восьмую строчку. В активе команды 22 очка.

В следующем туре обе команды сыграют дома. «Зенит» примет «Динамо» (6 декабря), а «Спартак» - «Ростов» (8 декабря).