Луис Гарсия: У России сильная, дисциплинированная команда Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Бывший полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» Луис Гарсия заявил, что хочет встречи испанцев и сборной России в плей-офф чемпионата Европы.

«Было бы здорово снова сыграть с Россией в плей-офф и взять реванш. У вас сильная, дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но, думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения», - приводят слова испанца «Известия».

Напомним, на чемпионате мира 2018 года сборные России и Испании встретились на стадии 1/8 финала. В серии пенальти победу одержала команда Станислава Черчесова.

По результатам жеребьевки, сборная России на чемпионате Европы попала в группу В. Соперниками нашей команды будут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Испанцев жребий отправил в группу Е, где они сыграют с командами Швеции, Польши и одной из сборных, победившей в стыковых матчах (Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия).