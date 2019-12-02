Джордан Ларссон: У нас было много моментов, к сожалению, не смогли забить «Спартак» уступил «Зениту» в матче РПЛ.

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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что не получилось у его команды в игре против «Зенита».

«У нас было много моментов, к сожалению, забить не смогли. Это футбол, так бывает. В следующих матчах будем исправляться и стараться реализовывать моменты», - сказал швед телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ »Спартак» на выезде уступил «Зениту» 0:1.

Единственный мяч в игре забил защитник красно-белых Илья Кутепов, поразивший свои ворота на 21-й минуте.

С 49-й минуты спартаковцы играли в большинстве. За вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Магомед Оздоев.

После этой победы «Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка, и отрыв от столичного «Локомотива» составляет уже 8 очков.

«Спартак» опустился на восьмую строчку. В активе команды 22 очка.

В следующем туре обе команды сыграют дома. «Зенит» примет «Динамо» (6 декабря), а «Спартак» - «Ростов» (8 декабря).