Алекс Крал: «Спартак» не заслужил поражения

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал подвел итоги матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).
«После окончания встречи я сказал, что мы, возможно, заслужили поражение. Однако, после некоторых спорных моментов, которые произошли в матче, я так больше не думаю. Но мы не хотим плакать! Сейчас необходимо закончить год победой, и только при победе мы будем счастливы. Вперёд, «Спартак», - написал полузащитник в инстаграме.
Напомним, в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» в гостях уступил «Зениту» со счетом 0:1.
Единственный мяч в игре забил защитник красно-белых Илья Кутепов, поразивший свои ворота на 21-й минуте.
С 49-й минуты гости играли в большинстве. За вторую желтую карточку был удален полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев.
После этой победы «Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка, и отрыв от столичного «Локомотива» составляет уже 8 очков.
«Спартак» опустился на восьмую строчку. В активе команды 22 очка.
В следующем туре обе команды сыграют дома. «Зенит» примет «Динамо» (6 декабря), а «Спартак» - «Ростов» (8 декабря).
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