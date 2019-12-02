Брендан Роджерс: Я полностью сконцентрирован на работе в «Лестере» Специалист возглавляет команду с февраля 2019 года.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем будущем.

«Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в клубе, и полностью сконцентрирован на работе. Этот проект очень интересен для меня, и я хочу только развиваться.Что касается моих отступных в контракте, скорее всего, такой пункт есть у большинства тренеров», - приводит слова Роджерса Daily Mail со ссылкой на ВВС.

В текущем сезоне АПЛ «Лестер» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка после 14 сыгранных матчей и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.

Ранее Роджерса связывали с возможным назначением на пост главного тренера лондонского «Арсенала», который уволил Унаи Эмери.