Тихонов - о «Динамо»: Когда выигрываешь, приходит уверенность В 18-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Локомотив» 2:1.

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал свое мнение о преображении столичного «Динамо».

«Когда меняется тренер, меняется общая обстановка внутри команды, меняется тренировочный процесс. Плюс уверенность, которая с играми приходит к футболистам. Когда ты выигрываешь, тебя ноги сами несут, ты рискуешь даже в тех моментах, в которых раньше этого не делал. А когда ты все время проигрываешь, ты уже боишься что-то на поле делать, - приводит слова Тихонова «Матч ТВ». - По рисунку игры - команда стала быстрей, агрессивней».

Напомним, победив в предыдущем туре «Локомотив» динамовцы довели свою беспроигрышную серию до шести игр. Последний раз бело-голубые уступали в РПЛ 5 октября («Оренбургу» 0:2).

После этого поражения в отставку с поста главного тренера был отправлен Дмитрий Хохлов и на его должен был назначен Кирилл Новиков.

Под руководством Новикова «Динамо» одержало четыре победы и дважды сыграло вничью.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает шестую строчку, набрав 24 очка.