Хасанби Биджиев: «Локомотив» будет биться за чемпионство до самого конца В этом туре «Локомотив» дома уступил «Динамо» со счетом 1:2.

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в гонке за чемпионство.

– Восемь очков от «Зенита» – большое отставание. Учитывая, что питерцы идут практически без потерь, нагнать их «железнодорожникам» будет очень трудно, но, как, говорится чем чёрт не шутит. «Локомотив» не опустит руки и будет биться за чемпионство до самого конца. Ну и в любом случае разыгрывается ещё вторая путёвка в Лигу чемпионов, – цитирует Биджиева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что после поражения в 18-м туре от московского «Динамо» (1:2), подопечные Юрия Семина сегодня рискуют опуститься на четвертое место в турнирной таблице, если ЦСКА и «Краснодар», отстающие от «Локомотива» на одно очко, в своих матчах одержат победы.

«Краснодар» сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА – против тульского «Арсенала».