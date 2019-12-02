Хасанби Биджиев: «Локомотив» будет биться за чемпионство до самого конца

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в гонке за чемпионство.
– Восемь очков от «Зенита» – большое отставание. Учитывая, что питерцы идут практически без потерь, нагнать их «железнодорожникам» будет очень трудно, но, как, говорится чем чёрт не шутит. «Локомотив» не опустит руки и будет биться за чемпионство до самого конца. Ну и в любом случае разыгрывается ещё вторая путёвка в Лигу чемпионов, – цитирует Биджиева «Евро-футбол.ру».
Напомним, что после поражения в 18-м туре от московского «Динамо» (1:2), подопечные Юрия Семина сегодня рискуют опуститься на четвертое место в турнирной таблице, если ЦСКА и «Краснодар», отстающие от «Локомотива» на одно очко, в своих матчах одержат победы.
«Краснодар» сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА – против тульского «Арсенала».
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав Новиков реанимировал Филиппа. «Динамо» обыграло «Локомотив» благодаря дублю немецкого хавбека В столичном дерби «Динамо» в Черкизове обыграло «Локомотив» благодаря двум голам Максимилиана Филиппа. 01.12.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл