Олег Терехин – о победе «Динамо»: Ребята показали хорошее движение Московская команда поднялась на шестое место в турнирной таблице.

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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин оценил результат матча 18-го тура РПЛ, в котором подопечные Кирилла Новикова победили со счетом 2:1.

– «Динамо» оказалось намного сильнее «Локомотива» во втором тайме. Ребята показали хорошее движение. Почему «Локомотив» играл так плохо, я не знаю. Он должен сказать спасибо Коченкову, что «Динамо» не выиграло 4:1 или 5:1. Игра Филиппа? Первый гол он исполнил неплохо, пенальти тоже ещё забить надо. Он начинает оправдывать свою покупку, – сказал Терехин порталу «Евро-футбол.ру».

Также он отметил, что пока рано говорить о том, способно ли «Динамо» по итогам сезона оказаться в пятерке лучших команд – в связи с высокой плотностью команд в середине таблицы одна-две победы могут существенным образом помочь любому из клубов подняться как можно выше.

Напомним, что бело-голубые отстают от идущего пятым «Ростова» на семь очков. При этом расстояние до зоны вылета составляет те же семь пунктов.