Фанат «Спартака» задержан полицией за организацию кричалок в адрес Дзюбы

Организатор оскорбительных выкриков в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы Валерий Бевз после окончания встречи был доставлен в отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что за свои матерные выкрики фанат московской команды получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
Сам матч завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автоголом в составе москвичей отметился центральный защитник Илья Кутепов.
Таким образом, «Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайших преследователей на восемь очков. А «Спартак» опустился на восьмую строчку, имея в свое активе 22 очка.
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