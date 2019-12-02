Антонио Кассано: Между Роналду и Сарри до сих пор есть разногласия Команда в прошлом туре уступила лидерство «Интеру»

– Думаю, что между Роналду и Сарри до сих пор есть какие-то разногласия. Они связаны с двумя заменами подряд. Такой футболист как Криштиану не привык к подобному отношению, – цитирует Кассано издание Tuttosport.

Также он отметил, что несмотря на ошибку вратаря Джанлуиджи Буффона в ничейном матче с «Сассуоло» (2:2), место в основном составе должен занять именно итальянец, а не Войцех Щесны.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Интера» на одно очко.