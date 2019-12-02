Антонио Кассано: Между Роналду и Сарри до сих пор есть разногласия - Советский спорт
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02 декабря 2019 17:21ФутболКорегин Владислав

Антонио Кассано: Между Роналду и Сарри до сих пор есть разногласия

Команда в прошлом туре уступила лидерство «Интеру»

– Думаю, что между Роналду и Сарри до сих пор есть какие-то разногласия. Они связаны с двумя заменами подряд. Такой футболист как Криштиану не привык к подобному отношению, – цитирует Кассано издание Tuttosport.

Также он отметил, что несмотря на ошибку вратаря Джанлуиджи Буффона в ничейном матче с «Сассуоло» (2:2), место в основном составе должен занять именно итальянец, а не Войцех Щесны.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Интера» на одно очко.

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