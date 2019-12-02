Европейские сборные отказываются играть с Францией перед Евро-2020 Есть мнение, что возможное поражение от подопечных Дидье Дешама плохо скажется на подготовке команды.

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Портал Get French Football News сообщает, что ряд европейских сборных уклоняется от того, чтобы провести товарищеский матч с французами, так как обеспокоены психологическими последствиями, которые могут быть вызваны после матча.

В частности, отмечается, что сборная Бельгии отказалась от игры, которая должна была состоятся в марте следующего года. Решение об отмене принял лично главный тренер команды Роберто Мартинес.

Главной причиной такого решения — возможное поражение действующим чемпионам мира. В случае поражения Бельгия может потерять первую строчку рейтинга ФИФА.

Также от предложения сыграть с Францией отказалась Англия – их соперником будет Италия.

Сообщается, что Франции удалось договориться о товарищеском матче против сборной Украины.