Европейские сборные отказываются играть с Францией перед Евро-2020 - Советский спорт
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02 декабря 2019 19:06ФутболКорегин Владислав

Европейские сборные отказываются играть с Францией перед Евро-2020

Есть мнение, что возможное поражение от подопечных Дидье Дешама плохо скажется на подготовке команды.

Портал Get French Football News сообщает, что ряд европейских сборных уклоняется от того, чтобы провести товарищеский матч с французами, так как обеспокоены психологическими последствиями, которые могут быть вызваны после матча.

В частности, отмечается, что сборная Бельгии отказалась от игры, которая должна была состоятся в марте следующего года. Решение об отмене принял лично главный тренер команды Роберто Мартинес.

Главной причиной такого решения — возможное поражение действующим чемпионам мира. В случае поражения Бельгия может потерять первую строчку рейтинга ФИФА.

Также от предложения сыграть с Францией отказалась Англия – их соперником будет Италия.

Сообщается, что Франции удалось договориться о товарищеском матче против сборной Украины.

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